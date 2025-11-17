Ultime News

Cronaca

Alla Campi una panchina
gialla contro il bullismo

L'ingresso della scuola media Campi

Si terrà martedì 18 novembre (ore 11) alla scuola media Campi l’inaugurazione della Panchina Gialla di Helpis, simbolo ufficiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo.

L’iniziativa parte da Ats della Val Padana, che ha aderito al progetto nazionale Panchina Gialla di Helpis, promosso dall’Associazione Helpis con il patrocinio del Ministero dell’Interno e di Anci.

Si tratta di un progetto che prevede il coinvolgimento dei Comuni e la partecipazione attiva degli istituti scolastici del territorio. La realizzazione della Panchina diventa, per la scuola, un progetto di didattica laboratoriale contribuendo a sviluppare nei bambini e ragazzi socialità, senso di appartenenza, rispetto e cura dell’ambiente.

La realizzazione della panchina, in collaborazione con la Prefettura e l’IC Campi, rientra anche nel progetto Dare To Care, di cui è capofila il Comune di Cremona, che fa parte del Piano territoriale a favore dei minori di Ats Val Padana (Piano Disagio).

© Riproduzione riservata
