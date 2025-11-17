Si terrà martedì 18 novembre (ore 11) alla scuola media Campi l’inaugurazione della Panchina Gialla di Helpis, simbolo ufficiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo.

L’iniziativa parte da Ats della Val Padana, che ha aderito al progetto nazionale Panchina Gialla di Helpis, promosso dall’Associazione Helpis con il patrocinio del Ministero dell’Interno e di Anci.

Si tratta di un progetto che prevede il coinvolgimento dei Comuni e la partecipazione attiva degli istituti scolastici del territorio. La realizzazione della Panchina diventa, per la scuola, un progetto di didattica laboratoriale contribuendo a sviluppare nei bambini e ragazzi socialità, senso di appartenenza, rispetto e cura dell’ambiente.

La realizzazione della panchina, in collaborazione con la Prefettura e l’IC Campi, rientra anche nel progetto Dare To Care, di cui è capofila il Comune di Cremona, che fa parte del Piano territoriale a favore dei minori di Ats Val Padana (Piano Disagio).

