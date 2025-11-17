L’Associazione Musicale Giovanni Bottesini di Crema e il Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona comunicano i cantanti della seconda edizione di Cmc – Cavalli Monteverdi Competition, a cui sono stati assegnati i ruoli in cartellone per il Monteverdi Festival 2026.

Valentina Ferrarese interpreterà Teti ne “Le nozze di Teti e Peleo” di Francesco Cavalli, mentre Marzia Marzo vestirà i panni di Venere. Angelo Testori sarà Momo e Rocco Lia Plutone, completando il cast della produzione. Per “L’incoronazione di Poppea” di Claudio Monteverdi, Mara Gaudenzi interpreterà Ottavia e Virtù, Matteo Laconi vestirà i panni di Soldato II, Liberto e Tribuno, e Sarah Hayashi prenderà i ruoli di Amore e Valletto.

La competizione, sostenuta da numerose istituzioni e sponsor, dal Comune di Crema e di Cremona alla Regione Lombardia, dal Ministero della Cultura a Fondazione Cariplo e Banco BPM, conferma il suo ruolo di trampolino di lancio per giovani talenti del canto barocco, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con maestri di fama internazionale e di esibirsi in contesti prestigiosi. La CMC non è solo una competizione, ma un’esperienza formativa che unisce passione, disciplina e arte, proiettando questi giovani artisti verso un futuro promettente nel mondo della musica antica.

