I lavori erano stati annunciati in pompa magna con asfaltature notturne degne di un circuito automobilistico. Invece si sono rivelati dei tristi e inutili rappezzi saltati con la prima pioggia.

Non c’è pace per il manto stradale del ponte in ferro tra Cremona e Castelvetro. Contrariamente a quanto ipotizzato, gli operai di Anas durante le ore notturne la scorsa settimana non hanno riasfaltato l’intero tratto, ma si sono limitati a qualche rappezzo che a causa delle piogge del weekend è saltato, lasciando una situazione peggiore di prima con buche profonde e blocchi di asfalto sgretolato accanto. Per la “felicità” degli oltre 20mila veicoli che passano sulla vecchia struttura ogni giorno.

Intanto Anas conferma che dalle 22 di lunedì partono i lavori di sostituzione delle vecchie lampade quasi completamente fuori uso, con nuove corpi illuminanti a led che saranno alimentati da nuovi cablaggi elettrici.

Per consentire i lavori sono previste limitazioni temporanee al traffico dalle ore 22:00 alle 6:00 del mattino successivo per tre notti, con istituzione del senso unico alternato

