Fidicomet, il Fondo di Garanzia di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, approda ufficialmente a Cremona attraverso una fusione per incorporazione con Ascom Fidi Cremona.

Una scelta strategica che rafforza il sistema dei servizi al credito offerti alle imprese del territorio e che segna un importante passo avanti nella costruzione di un supporto finanziario moderno, efficiente e vicino alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese cremonesi.

“Con l’arrivo di Fidicomet a Cremona – sottolinea Marco Stanga, vice presidente vicario di Confcommercio e rappresentante con delega al territorio per Fidicomet – mettiamo a disposizione delle nostre imprese uno strumento solido e collaudato, capace di accompagnarle con competenza nell’accesso al credito. Una presenza che rafforza il nostro impegno per la crescita e lo sviluppo del tessuto economico locale”.

A confermare la visione, anche le parole di Paolo Ferrè, Presidente Fidicomet Soc. Coop.: “Vogliamo replicare a Cremona ciò che facciamo da anni nei nostri territori: l’accesso al credito per la micro e piccola impresa deve partire dall’ascolto degli imprenditori e dall’analisi delle necessità aziendali. Solo così possiamo costruire servizi realmente “su misura”. Il credito alle PMI non dovrebbe essere gestito come un prodotto standard, ma valutato caso per caso.

“Affianchiamo le imprese non solo nella garanzia, ma anche su aspetti complementari come Business Plan, analisi della Centrale Rischi, Rating MCC, ricerca di bandi e agevolazioni, fino ai piccoli interventi di finanza diretta. Il nostro obiettivo è essere più di un Confidi: vogliamo essere un partner finanziario per le micro e piccole imprese”.

Nato nel 1977, Fidicomet rappresenta da quasi cinquant’anni un punto di riferimento per migliaia di aziende lombarde nell’accesso al credito e nello sviluppo di progetti di crescita, innovazione e investimento. Con l’apertura dello sportello operativo presso Palazzo Vidoni – sede di Confcommercio Provincia di Cremona – il Confidi amplia la propria presenza territoriale e si mette a disposizione delle imprese locali con strumenti dedicati e consulenze personalizzate.

Fidicomet è socio fondatore di Asconfidi Lombardia, Confidi regionale vigilato da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del T.U.B., garanzia ulteriore di solidità e tutela per le imprese associate, che possono beneficiare di strumenti finanziari come gli abbattimenti tassi della Camera di Commercio e altre agevolazioni.

Grazie alla fusione, le imprese cremonesi potranno accedere a un ventaglio più ampio di servizi: credito agevolato a livello locale, regionale, nazionale ed europeo; check-up aziendali per migliorare rating e merito creditizio; accompagnamento alle start up e nell’accesso agli strumenti del Fondo di Garanzia per le PMI.

