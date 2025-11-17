Il Cremonese torna ad essere scelto come scenario per girare un film: stavolta a sceglierlo è stato il regista Marco Perego, che con il suo cast e lo staff tecnico approderà a Isola Dovarese per girare alcune scene del suo film, Petrichor, che come attrice protagonista avrà nientemeno che Valeria Golino.

Lunedì 24 novembre il territorio del comune cremonese sarà quindi protagonista per la ripresa di alcune scene fondamentali per la pellicola.

Si tratta di un film drammatico, opera prima come lungometraggio per il regista salodiano. Per l’occasione, imponente è stata la ricerca di comparse: circa 300 le persone di cui il regista aveva bisogno, e che sono state individuate soprattutto tra i residenti del territorio.

Quella che verrà girata il 24 novembre, fanno sapere dallo staff, sarà una scena importante, di fatto quella di apertura del film. Una giornata di riprese molto intensa, dunque, che partirà da una stradina di campagna del circondario di Isola Dovarese.

© Riproduzione riservata