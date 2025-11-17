Open day per aziende. Parte oggi una settimana di grandi opportunità per l’orientamento tecnico e professionale Torriani.

Nella sede centrale, le aziende del settore informatico SCR, IT impresa, Elmotech, ACS, Growens si sono raccontate agli studenti dell’ indirizzo informatico. Come sottolinea il prof. Marco Pizzamiglio, “i nostri studenti hanno potuto ascoltare aziende del territorio che operano nel mondo dell’It. Ogni azienda ha portato esperienze dirette ai ragazzi mostrando come l’informatica possa essere declinata nei vari settori produttivi del territorio”.

Nel corso della settimana, il Torriani, sede centrale e associata, ospiterà anche aziende degli altri settori relativi agli indirizzi di studio dell’Istituto.

Per quanto riguarda meccanica, automazione, elettrotecnica e manutenzione: OEM, Eco Photovoltaic Group, A2A, Chromavis Fareva, Chiarenza Group, Imbalcarton, Cosmac, Zenit, Foma, Elcos.

Per quanto riguarda il settore di chimica dei materiali e chimica sanitaria: Arvedi, Bionova, Oleificio Zucchi, Cosper, Agrotis Green Oleo.

