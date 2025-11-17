Un’interrogazione a risposta orale per fare chiarezza sulla situazione del sistema di riscaldamento – in particolare della caldaia – della scuola primaria di Cavatigozzi, dopo le segnalazioni ricevute nei giorni scorsi: a presentarla è stata la consigliera comunale Chiara Capelletti (FdI). Da quanto emerso, i malfunzionamenti non sembrerebbero episodi isolati, ma situazioni che si ripropongono con frequenza.

Proprio a causa di questi problemi, nei giorni 17, 18 e 19 novembre le classi sono state trasferite temporaneamente presso la scuola Monteverdi. “Una soluzione d’urgenza che, però, avrebbe generato ulteriori disagi: alle famiglie non sarebbe stato messo a disposizione alcun mezzo pubblico per gli spostamenti negli orari di entrata e uscita, e sembrerebbe che non sia stato possibile utilizzare gli spazi mensa della Monteverdi, costringendo così i bambini a consumare un pranzo al sacco in aula” evidenzia Capelletti.

Nell’interrogazione, la consigliera ha altresì domandato all’Assessore competente di “chiarire l’effettiva condizione della caldaia e dell’intera struttura termica della scuola di Cavatigozzi, specificando se siano programmati interventi di manutenzione ordinaria o se sia necessario un intervento più incisivo, con le relative tempistiche”.

Infine, il documento chiede conferma “della mancata attivazione di un servizio di trasporto nei giorni di trasferimento e le ragioni di questa scelta; infine, ho sollecitato spiegazioni sulla presunta indisponibilità degli spazi mensa alla scuola Monteverdi, per comprendere le motivazioni di un ulteriore disagio per studenti e famiglie”.

“Ritengo indispensabile fare piena luce su quanto accaduto e garantire ai cittadini risposte trasparenti e tempestive, nell’interesse degli studenti e del corretto funzionamento dei servizi scolastici” conclude Capelletti.

© Riproduzione riservata