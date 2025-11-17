Ultime News

17 Nov 2025 Riscaldamento ko alla primaria di
Cava, interrogazione di Capelletti
17 Nov 2025 Fidicomet assorbe Ascom Fidi
Più opportunità per il terziario
17 Nov 2025 Raccolta differenziata, Aprica
"Ecco cosa va migliorato"
17 Nov 2025 Prezzi al consumo,
non si ferma l'inflazione
17 Nov 2025 Meteo variabile: dopo il sole
arrivano freddo, nebbia e pioggia
Politica

La primaria di Cavatigozzi

Un’interrogazione a risposta orale per fare chiarezza sulla situazione del sistema di riscaldamento – in particolare della caldaia – della scuola primaria di Cavatigozzi, dopo le segnalazioni ricevute nei giorni scorsi: a presentarla è stata la consigliera comunale Chiara Capelletti (FdI). Da quanto emerso, i malfunzionamenti non sembrerebbero episodi isolati, ma situazioni che si ripropongono con frequenza.

Proprio a causa di questi problemi, nei giorni 17, 18 e 19 novembre le classi sono state trasferite temporaneamente presso la scuola Monteverdi. “Una soluzione d’urgenza che, però, avrebbe generato ulteriori disagi: alle famiglie non sarebbe stato messo a disposizione alcun mezzo pubblico per gli spostamenti negli orari di entrata e uscita, e sembrerebbe che non sia stato possibile utilizzare gli spazi mensa della Monteverdi, costringendo così i bambini a consumare un pranzo al sacco in aula” evidenzia Capelletti.

Nell’interrogazione, la consigliera ha altresì domandato all’Assessore competente di “chiarire l’effettiva condizione della caldaia e dell’intera struttura termica della scuola di Cavatigozzi, specificando se siano programmati interventi di manutenzione ordinaria o se sia necessario un intervento più incisivo, con le relative tempistiche”.

Infine, il documento chiede conferma “della mancata attivazione di un servizio di trasporto nei giorni di trasferimento e le ragioni di questa scelta; infine, ho sollecitato spiegazioni sulla presunta indisponibilità degli spazi mensa alla scuola Monteverdi, per comprendere le motivazioni di un ulteriore disagio per studenti e famiglie”.

“Ritengo indispensabile fare piena luce su quanto accaduto e garantire ai cittadini risposte trasparenti e tempestive, nell’interesse degli studenti e del corretto funzionamento dei servizi scolastici” conclude Capelletti.

