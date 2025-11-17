Il Delegato Provinciale di Cremona, Alberto Lancetti, ha reso noti i nomi dei premiati alla Cerimonia di consegna delle Benemerenze al Merito Sportivo del CONI, per i risultati ottenuti nell’anno 2023.

Le Onorificenze Sportive sono riconoscimenti conferiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici, e società che, per l’attività svolta, abbiano dato lustro allo Sport Italiano.

MEDAGLIA D’ORO A: Giambrone Andrea, e Romiti Daniela.

MEDAGLIA D’ARGENTO A: Casale Carola.

MEDAGLIA DI BRONZO A: Bernocchi Giulio, Bernocchi Simone, Dal Bianco Andrea, Guareschi Mario, Orsoni Riccardo, Venturelli Federica.

PALMA D’ORO A: Arrigoni Gian Luigi.

PALMA DI BRONZO A: Romagnoli Lorenza.

STELLA D’ARGENTO DIRIGENTI A: De Vito Francesco Guido Alberto.

STELLA DI BRONZO SOCIETA’ A: Pattinaggio Artistico Cremonese ASD.

La Cerimonia avrà luogo Domenica 23 novembre 2025, alle ore 10:30, a Villa Calciati di Dosimo, con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Persico Dosimo.

Saranno presenti le Autorità Sportive, Militari, e Civili della Provincia di Cremona, e, per la prima volta nel nuovo quadriennio olimpico, conosceremo la squadra al completo dei Fiduciari CONI.

