Ritardi sul trasloco degli studenti delle medie di Castelverde che erano stati trasferiti a spese del Comune negli ambienti dell’agenzia per il lavoro Sapiens.

Nella scuola di via Ubaldo Ferrari, grazie a un finanziamento del Pnrr di un milione e 600 mila euro sono stati realizzati lavori di adeguamento antisismico. Ma nel corso del cantiere sono emerse altre criticità, tanto che è stato necessario fare una variante al progetto.

Si tratta per lo più della sistemazione dei tetti, delle gronde, della zoccolatura e della presenza di amianto precedentemente incapsulato ma che durante il cantiere ha costretto a ricorrere a un altro intervento.

Ad annunciarlo il sindaco di Castelverde Graziella Locci . “Stiamo aspettando le autorizzazioni da parte di Regione Lombardia e dal governo: non appena arriveranno. tempo un mese. e chiuderemo i lavori”. L’idea, dunque, è quella di fare il trasloco da Sapiens nella sede di via Ubaldo Ferrari durante le vacanze di Carnevale.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata