Ultime News

18 Nov 2025 Ripristinato interamente il sistema
di videosorveglianza della città
18 Nov 2025 Lite sul treno,
27enne in ospedale
18 Nov 2025 L'ex pugile Loris Stecca
nel podcast di CR1 "24Minuti"
18 Nov 2025 Castelverde, slitta ancora
la riapertura della scuola
18 Nov 2025 Boschetto e Maris senza seggio
elettorale, risponde il Comune
Cronaca

Il polo scolastico di Castelverde

Ritardi sul trasloco degli studenti delle medie di Castelverde che erano stati trasferiti a spese del Comune negli ambienti dell’agenzia per il lavoro Sapiens.

Nella scuola di via Ubaldo Ferrari, grazie a un finanziamento del Pnrr di un milione e 600 mila euro sono stati realizzati lavori di adeguamento antisismico. Ma nel corso del cantiere sono emerse altre criticità, tanto che è stato necessario fare una variante al progetto.

Si tratta per lo più della sistemazione dei tetti, delle gronde, della zoccolatura e della presenza di amianto precedentemente incapsulato ma che durante il cantiere ha costretto a ricorrere a un altro intervento.

Ad annunciarlo il sindaco di Castelverde Graziella Locci . “Stiamo aspettando le autorizzazioni da parte di Regione Lombardia e dal governo: non appena arriveranno. tempo un mese. e chiuderemo i lavori”. L’idea, dunque, è quella di fare il trasloco da Sapiens nella sede di via Ubaldo Ferrari durante le vacanze di Carnevale.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata
