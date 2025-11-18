Sono 214 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili anche sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.provincia.cremona.it/cpi/ oltre alle Altre Opportunità (https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php).

I prossimi eventi dei Centri per l’Impiego:

Una mattina ad alto potenziale – Mercoledi 19 novembre

Job Day organizzato dal CPI di Soresina, con il patrocinio del Comune di Soresina.

Sei imprese del territorio saranno presenti: Latteria Soresina, Syngenta, Imecon, Ermo, Palazzani Rubinetterie Italiane ed Elcos.

I candidati avranno un’occasione unica per svolgere uno o più colloqui in una sola mattina.

https://forms.office.com/e/ScckcU2G7h?origin=lprLink

Talenti a colazione: un’opportunità per il lavoro – Martedì 25 novembre dalle 9.30 alle 12.30

Un evento organizzato da Randstad Casalmaggiore e dal Centro per l’Impiego di Casalmaggiore, con il patrocinio del Comune di Casalmaggiore. Presenti importanti aziende del territorio per sostenere colloqui con candidati in cerca di lavoro, presso la Biblioteca Comunale di Casalmaggiore, in Via Marconi 8.

