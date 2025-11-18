Ultime News

18 Nov 2025 Muore a 89 anni Mons. Perotti
già rettore della Cattedrale
18 Nov 2025 Aria: disattivate le limitazioni
regionali antismog
18 Nov 2025 Lavoro, 214 opportunità
nei CPI provinciali
18 Nov 2025 Controllo del territorio a Soresina:
identificate oltre 90 persone
18 Nov 2025 Rallentamento economico e instabilità
geopolitica pesano sulla siderurgia
Cronaca

Lavoro, 214 opportunità
nei CPI provinciali

Sono 214 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili anche sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.provincia.cremona.it/cpi/ oltre alle Altre Opportunità (https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php).

I prossimi eventi dei Centri per l’Impiego:
Una mattina ad alto potenziale – Mercoledi 19 novembre
Job Day organizzato dal CPI di Soresina, con il patrocinio del Comune di Soresina.
Sei imprese del territorio saranno presenti: Latteria Soresina, Syngenta, Imecon, Ermo, Palazzani Rubinetterie Italiane ed Elcos.
I candidati avranno un’occasione unica per svolgere uno o più colloqui in una sola mattina.
https://forms.office.com/e/ScckcU2G7h?origin=lprLink

Talenti a colazione: un’opportunità per il lavoro – Martedì 25 novembre dalle 9.30 alle 12.30
Un evento organizzato da Randstad Casalmaggiore e dal Centro per l’Impiego di Casalmaggiore, con il patrocinio del Comune di Casalmaggiore. Presenti importanti aziende del territorio per sostenere colloqui con candidati in cerca di lavoro, presso la Biblioteca Comunale di Casalmaggiore, in Via Marconi 8.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...