18 Nov 2025 Ripristinato interamente il sistema
di videosorveglianza della città
18 Nov 2025 Lite sul treno,
27enne in ospedale
18 Nov 2025 L'ex pugile Loris Stecca
nel podcast di CR1 "24Minuti"
18 Nov 2025 Castelverde, slitta ancora
la riapertura della scuola
18 Nov 2025 Boschetto e Maris senza seggio
elettorale, risponde il Comune
L'ex pugile Loris Stecca
La parabola di Loris Stecca, ex pugile, il più giovane campione del mondo italiano di tutti i tempi: conquistò la cintura dei pesi supergallo a 23 anni, (1984). Su di lui è uscito da pochi giorni un documentario che ne racconta la vita, dagli altari alla polvere, dal titolo “A luci spente”.

Oggi Stecca fa il netturbino per una cooperativa di lavori socialmente utili, dopo aver scontato una condanna di otto anni per tentato omicidio. Stecca è protagonista del podcast di 24minuti, approfondimento di CR1, dal titolo: “La parabola di Loris Stecca”.

