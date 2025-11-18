Cronaca
L'ex pugile Loris Stecca
nel podcast di CR1 "24Minuti"
La parabola di Loris Stecca, ex pugile, il più giovane campione del mondo italiano di tutti i tempi: conquistò la cintura dei pesi supergallo a 23 anni, (1984). Su di lui è uscito da pochi giorni un documentario che ne racconta la vita, dagli altari alla polvere, dal titolo “A luci spente”.
Oggi Stecca fa il netturbino per una cooperativa di lavori socialmente utili, dopo aver scontato una condanna di otto anni per tentato omicidio. Stecca è protagonista del podcast di 24minuti, approfondimento di CR1, dal titolo: “La parabola di Loris Stecca”.
CLICCA QUI TUTTE LE PUNTATE DEL PODCAST DI “24MINUTI
© Riproduzione riservata