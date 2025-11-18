Chiesa cremonese in lutto per la scomparsa di monsignor Giuseppe Perotti, canonico emerito della Cattedrale, di cui era stato rettore e parroco. Il decesso del sacerdote, classe 1936, è avvenuto nella mattinata di martedì 18 novembre al Pronto Soccorso all’Ospedale di Cremona, dove era stato portato a seguito di un malore.

I funerali, presieduti dal vescovo Antonio Napolioni, saranno celebrati nel pomeriggio di venerdì 21 novembre, alle ore 15, nella Cattedrale di Cremona. Al termine della celebrazione la salma sarà trasferita a Fontanella per la sepoltura.

La camera ardente sarà allestita presso l’Ospedale di Cremona.

Nato a Soncino il 6 marzo 1936, mons. Perotti, originario di Fontanella, è stato ordinato sacerdote l’8 giugno 1963 in una classe di 11 sacerdoti, ora rappresentata solo da don Angelo Bravi e don Raffaele Carletti.

È stato vicario nella parrocchia S. Maria Assunta e S. Giacomo apostolo in Soncino (1963-1967), a S. Stefano protomartire in Casalmaggiore (1967-1969) e alla Beata Vergine del Roggione nell’omonima frazione di Pizzighettone (1969-1977).

Nel 1977 ha iniziato il ministero di parroco di Pescarolo, parrocchia che ha servito sino al 1996 quando è stato trasferito a Cremona.

Nel 1996, infatti, ha assunto l’incarico di rettore della Cattedrale di Cremona, di cui l’anno successivo è diventato anche parroco: ha svolto entrambi gli incarichi sino al 2008. Sempre nel 1996 è stato nominato canonico effettivo della Cattedrale.

Negli stessi anni aveva anche ricoperto i ruoli di vice-penitenziere della Cattedrale (2008-2018) e poi di penitenziere (2018-2023), incaricato per l’Adorazione nella chiesa di S. Girolamo (2008-2018) e presidente del Capitolo della Cattedrale (2009-2019).

Canonico emerito della Cattedrale dal 2025, dal 2024 risiedeva presso la Fondazione La Pace di Cremona dove nella mattinata di martedì 18 novembre ha avuto un malore, con il conseguente accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cremona dove, podo dopo, è avvenuto il decesso.

