Amiloidosi Cardiaca, verso un percorso nazionale per la diagnosi precoce

ROMA (ITALPRESS) – Garantire una diagnosi tempestiva, una presa in carico strutturata e un accesso omogeneo alle terapie innovative per i pazienti affetti da amiloidosi cardiaca da transtiretina. Questo il tema al centro dell’incontro, realizzato con il contributo non condizionante di Bayer Italia, che si è svolto in Senato, nel corso del quale è stato presentato il policy paper frutto delle riunioni del gruppo di lavoro composto dai principali esperti clinici della patologia e rappresentanti del mondo scientifico.

