Sono tornati in via al Depuratore i volontari del gruppo Los Limpiadores de Estrellas, ancora una volta luogo di abbandono rifiuti, soprattutto scarti di lavori edili ma non solo.

E ancora una volta i volontari hanno raccolto il tutto e l’hanno accatastato, facilitando così il lavoro degli operatori di Aprica. Vista la grande quantità di rifiuti, sono due i punti in cui sono stati concentrati cavi elettrici, mobili smontati, vestiti, un altoparlante e tantissimi oggetti in plastica.

Il cartello lasciato dai volontari, che porta la firma del gruppo, invita ad usare un minimo di civiltà, che purtroppo sembra un’utopia in determinati luoghi della città, nonostante l’abbandono di rifiuti sia un reato punito con sanzioni amministrative che vanno da 1000 a 10mila euro per i rifiuti non pericolosi, e che raddoppiano in caso di pericolosi.

Ripulito anche il sottopasso il perimetro esterno dell’ITIS Torrani.

