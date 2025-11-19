Venerdì 21 novembre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cremona celebreranno la ricorrenza di Maria Virgo Fidelis, proclamata Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri l’8 dicembre 1949 da Sua Santità Pio XII.

Nel capoluogo la celebrazione si terrà con una Santa Messa officiata da monsignor Antonio Napolioni, Vescovo di Cremona alle ore 10.00 in Cattedrale alla presenza delle massime autorità provinciali e locali e dei labari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Nei centri di Crema e Casalmaggiore la ricorrenza sarà celebrata rispettivamente nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, con una Santa Messa officiata alle ore 18.00 dal Vicario Generale della Diocesi, Don Attilio Premoli e presso la Chiesa di San Francesco, con inizio funzione alle ore 16.00, celebrata da Don Claudio Rubagotti.

Le tre funzioni sono aperte alla cittadinanza, che è benvenuta a partecipare unendosi ai Carabinieri in questo significativo momento di preghiera e riflessione.

Il 21 novembre ricorre anche la commemorazione dell’84° Anniversario dell’eroica difesa del caposaldo di Culqualber da parte del 1° Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitato, che proprio il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle ultime cruenti battaglie in terra d’Africa. Per quel fatto d’armi, la Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri fu insignita della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Inoltre, nella stessa data, si celebra la “Giornata dell’Orfano”. L’Arma dei Carabinieri, attraverso l’O.N.A.O.M.A.C, Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri, Ente morale di natura privatistica fondato nel 1948 ed in prevalenza alimentato dallo spirito di corpo e dalla solidarietà degli stessi Carabinieri, assiste circa 1.150 orfani di Carabinieri accompagnandoli nel loro percorso di studio sino al conseguimento della laurea, nonché nella frequenza di corsi di formazione e qualificazione che ne possano consentire l’inserimento nel mondo del lavoro. A ciascuno di loro, l’Ente eroga un sostegno semestrale, distinto per fasce d’età, sino al compimento degli studi. Assistenza che invece, per quanto attiene agli orfani con disabilità, è a vita.

Al termine della celebrazione di Cremona, alle ore 11.45, presso il Cimitero Monumentale di Cremona, si terrà la cerimonia di inaugurazione e benedizione del Monumento ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri realizzato dalla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, alla presenza delle massime Autorità provinciali e locali e dei Labari delle Sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

