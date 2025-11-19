2.943.640 euro, di cui beneficieranno 225 aziende: questo il bilancio, per il territorio cremonese, del bando ‘SRA 2025’, destinato a sostenere gli agricoltori e gli allevatori che adottano modelli produttivi a basso impatto ambientale.

Complessivamentr sono 2.858 le aziende finanziate, distribuite su tutto il territorio regionale, per un impegno complessivo che sfiora i 37 milioni di euro. Un risultato che conferma la forte adesione del settore agricolo lombardo alle pratiche sostenibili previste dal Piano Strategico della Pac 2023-2027.

“La risposta è stata molto positiva e dimostra ancora una volta la capacità delle nostre imprese di investire su qualità, tutela delle risorse naturali e innovazione” dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. “Sostenere pratiche che migliorano l’uso del suolo e dell’acqua, riducono gli input chimici e valorizzano la biodiversità significa proteggere il futuro dell’agricoltura lombarda e delle comunità che vivono i territori rurali”.

L’assessore ricorda che gli interventi finanziati, dalla produzione integrata alla riduzione dei fitofarmaci, dagli investimenti in infrastrutture ecologiche, fino alla produzione biologica, rappresentano scelte di responsabilità che mettono al centro un’agricoltura più moderna, efficiente e attenta al paesaggio.

Il bando ha sostenuto dieci linee d’intervento Sra rivolte alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla conservazione delle razze autoctone, alla tutela dei prati permanenti, alla riduzione delle emissioni e alla diffusione di tecniche agronomiche avanzate.

Una parte significativa delle risorse ha riguardato anche il comparto della biodiversità animale, sostenendo allevatori che mantengono razze locali a rischio di erosione genetica.

“Il mondo agricolo lombardo ancora una volta dimostra di saper guidare il cambiamento” conclude Beduschi. “Grazie a questi investimenti premiamo chi introduce buone pratiche e compie scelte che fanno bene al territorio, all’ambiente e alle nuove generazioni. La sostenibilità non è uno slogan: è un percorso che stiamo costruendo insieme agli agricoltori, giorno dopo giorno”.

Soddisfazione da parte del Presidente della IV Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia, Marcello Ventura, secondo cui “la provincia di Cremona ha ottenuto un risultato di eccellenza, che sottolinea la forte adesione del comparto locale ai modelli produttivi più all’avanguardia in termini di sostenibilità”.

“Questo non è solo un finanziamento, ma un vero e proprio riconoscimento della lungimiranza dei nostri imprenditori agricoli” dichiara il Presidente Ventura. “È fondamentale come queste risorse siano andate in una terra come la provincia di Cremona, che è da sempre votata all’agricoltura e all’agroalimentare di alta qualità, un’eccellenza riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. L’impegno dei nostri agricoltori verso l’ambiente non solo tutela le risorse idriche e il suolo, ma consolida la leadership del nostro distretto nel mercato globale. Siamo in prima linea per garantire che la sostenibilità diventi il tratto distintivo della nostra filiera, dalla produzione integrata alla conservazione della biodiversità.”

Il finanziamento, parte del Piano Strategico della Pac, sostiene interventi diversificati, come le tecniche di riduzione della lavorazione dei suoli, la diffusione delle cover crops e la gestione sostenibile dei prati permanenti.

Ventura ribadisce che la Regione intende accompagnare il settore in questa transizione. “La sostenibilità non è una scelta facoltativa, ma la chiave per assicurare competitività e prosperità alle prossime generazioni di agricoltori cremonesi. Continueremo a lavorare affinché l’intero sistema lombardo, e in particolare la nostra provincia, possa investire su innovazione, qualità e tutela ambientale,” conclude il Presidente.

