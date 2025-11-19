“Una mattina ad alto potenziale”, questo il titolo del Job Day organizzato dal Centro per l’Impiego di Soresina della Provincia di Cremona, con il patrocinio del Comune di Soresina, un’occasione concreta di incontro tra chi cerca lavoro e alcune tra le più importanti aziende del territorio. Positiva l’affluenza con 52 candidati che hanno effettuato complessivamente 92 colloqui, con ogni candidato che ha avuto la possibilità di incontrare più datori di lavoro.

L’apertura dei lavori, alle 8.30 nella Sala del Podestà, è stata introdotta da Gaia Beretta, referente del collocamento mirato del CPI di Soresina, che ha dato il via alla mattinata portando i saluti iniziali.

Il Sindaco di Soresina, Alessandro Tirloni, ha rivolto un ringraziamento istituzionale ai presenti, alle aziende e al Presidente della Provincia:

«Grazie agli intervenuti e alle aziende, e al Presidente Mariani. Tanto l’impegno del Centro per l’Impiego per il lavoro, un impegno che sta dando risultati. Un sentito grazie a chi ha lavorato per realizzare questa giornata.»

È poi intervenuto il Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, sottolineando il valore dell’iniziativa per il territorio:

«Le imprese oggi si sono messe in gioco, perché c’è un’esigenza forte di trovare manodopera e spesso si fa fatica a reperirla. Questa mattinata riunisce due interessi fondamentali: quello delle aziende e quello di chi cerca un’occupazione. Come Provincia stiamo lavorando con impegno per dare al Centro per l’Impiego una nuova sede, più funzionale, e iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Mi auguro che questa opportunità doppia — per imprese e lavoratori — sia proficua e possa generare risultati positivi per il nostro territorio. Grazie al personale che quotidianamente opera agli sportelli.»

La parola è poi passata a Rossella Barbaglio, responsabile del Centro per l’Impiego di Soresina, che ha evidenziato la crescente attenzione verso le politiche attive:

«C’è una grande attenzione da parte delle istituzioni alle politiche attive per il territorio. Ringrazio le imprese che hanno aderito: oggi sono presenti aziende eccellenti del nostro distretto. Ai candidati rivolgo un sincero augurio. Ogni azienda ha una sua postazione: i colloqui, programmati da 15 minuti l’uno, proseguiranno fino alle 13. Dal 2021 il Centro si è arricchito di nuovo personale per offrire servizi sempre più completi.»

A seguire, alle 9.00, i partecipanti si sono spostati nella Sala Gazza, dove hanno preso il via i colloqui individuali nei corner dedicati. Hanno partecipato sei realtà di eccellenza del territorio: Latteria Soresina, Syngenta, Imecon, Ermo, Palazzani Rubinetterie Italiane ed Elcos.

Le figure professionali ricercate riguardano diversi settori, tra cui:

• addetti alla produzione alimentare / casari

• stagionali agricoli, periti agrari e agroalimentari

• tecnici ed esperti in ambito metalmeccanico ed elettrico

• verniciatori a spruzzo, operatori taglio laser

• impiegati tecnici, tra cui:

• ingegnere gestionale junior

• progettista elettrico

• buyer settore metalmeccanico/elettrico

• manutentore gruppi elettrogeni

• commerciale trasfertista

• progettista meccanico

