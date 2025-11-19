Il 20 novembre di ogni anno l’Unicef celebra la Giornata Mondiale dell’Infanzia, una giornata di azione globale, fatta dai bambini per i bambini, per diffondere consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Questa data vuole ricordare il 20 novembre 1989, data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottava la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, con 196 Paesi firmatari.

Il Comune di Cremona, che ha recentemente aderito al programma ‘Città Amica dell’Unicef’, su iniziativa del Comitato Provinciale Unicef, ha dato il patrocinio alla Marcia dei Diritti dell’Infanzia che giovedì 20 Novembre coinvolgerà circa 1000 bambini provenienti dalle scuole aderenti: tutte le scuole comunali dell’Infanzia e diverse Scuole Primarie (Capra Plasio, Trento e Trieste, S: Ambrogio, Manzoni e Stagno Lombardo).

Il corteo prenderà il via dai giardini di Piazza Roma, punto di ritrovo per i partecipanti, e proseguirà fino a Piazza del Comune, dove le Autorità locali accoglieranno bambini e Insegnanti. Qui i bambini saluteranno le autorità intervenute con un festoso e significativo canto corale e consegneranno i Cartelloni dei Diritti al Sindaco e all’Assessore alle Politiche Educative. I cartelloni verranno poi esposti a cura dell’Unicef nei locali dell’Info Point.

