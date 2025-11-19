Sono stati approvati ieri, durante la discussione sull’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale (Ptr) in aula consiliare, i due emendamenti presentati dai consiglieri regionali del Partito Democratico Matteo Piloni e Marco Carra, che rafforzano il ruolo dei porti fluviali di Cremona e Mantova Valdaro all’interno della strategia logistica regionale.

“Con questi emendamenti si riconosce finalmente il valore strategico dei porti di Cremona e Mantova per lo sviluppo della logistica intermodale e della competitività dei nostri territori” spiegano i consiglieri Dem. “Sono infrastrutture che collegano in modo sostenibile il cuore della Lombardia ai corridoi europei e al mare Adriatico.

Con il primo emendamento si modifica il passaggio relativo al sistema idroviario padano-veneto, ribadendo il ruolo dei due porti e del canale Mantova–Adriatico, oltre all’importanza del miglioramento della navigabilità del Po nella tratta tra Cremona e foce Mincio, in un’ottica di riduzione del traffico su gomma e di sostenibilità ambientale”.

“Il secondo emendamento interviene, invece, sul sistema logistico intermodale sostenibile” aggiungono i consiglieri. “Il testo approvato riconosce Cremona e Mantova Valdaro come ‘terminal strategici per il sistema della logistica sostenibile lombarda’, luoghi di interscambio tri-modale tra strada, ferrovia e via d’acqua”.

“Il porto di Cremona – sottolinea Piloni – se rafforzata la sua connessione verso Valdaro, rappresenta la massima penetrazione del corridoio Adriatico e un fondamentale nodo di connessione tra Nord e Sud Europa”.

“Il porto di Mantova Valdaro – aggiunge Carra – grazie all’autostrada A22 e al raccordo ferroviario, è una piattaforma trimodale di rango internazionale. La recente istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) dei porti fluviali lombardi conferma la strategicità di questo asse”.

“La Lombardia deve puntare davvero sull’intermodalità e sulla logistica sostenibile. Ieri abbiamo fatto un passo avanti importante: ora la Giunta metta in campo azioni concrete e investimenti adeguati, perché Cremona e Mantova sono pronte a giocare un ruolo da protagoniste nello sviluppo del sistema logistico italiano ed europeo” concludono i dem.

