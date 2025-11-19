Ultime News

19 Nov 2025 Violenza sulle donne: evento
formativo per medici di base
19 Nov 2025 Arma Carabinieri: celebrazione
della Virgo Fedelis in Cattedrale
19 Nov 2025 Il cristianesimo dei primi secoli
Incontro al centro S.Omobono
19 Nov 2025 Akademie für Alte Musik in concerto
con l'Offerta Musicale di J.S. Bach
19 Nov 2025 Job day a Soresina. Per nuova sede
del CPI, "luce in fondo al tunnel"
Cronaca

Porto abusivo d'arma da taglio
28enne denunciato a Soresina

Foto d'archivio

I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno denunciato un uomo di 28 anni, con precedenti di polizia e residente in provincia di Piacenza, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I militari, la notte del 19 novembre, verso l’una e mezza, in via IV novembre a Soresina, hanno fermato un’auto condotta da una donna con a bordo anche il 28enne. Hanno proceduto a identificare la coppia e, tenuto conto che l’uomo era nervoso e infastidito dal controllo, lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 14 centimetri, che è stato immediatamente sequestrato.

Il giovane, al termine degli accertamenti, è stato quindi denunciato per il porto abusivo dell’arma da taglio.

© Riproduzione riservata
