I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno denunciato un uomo di 28 anni, con precedenti di polizia e residente in provincia di Piacenza, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I militari, la notte del 19 novembre, verso l’una e mezza, in via IV novembre a Soresina, hanno fermato un’auto condotta da una donna con a bordo anche il 28enne. Hanno proceduto a identificare la coppia e, tenuto conto che l’uomo era nervoso e infastidito dal controllo, lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 14 centimetri, che è stato immediatamente sequestrato.

Il giovane, al termine degli accertamenti, è stato quindi denunciato per il porto abusivo dell’arma da taglio.

