Sostenere la programmazione musicale dal vivo nei live club cittadini e coinvolgere in modo sempre più efficace il pubblico under 25. Queste le principali finalità dell’avviso pubblico Forte, Fortissimo Club 2026 predisposto dall’Ufficio Musica del Settore Cultura e Turismo ed approvato dalla Giunta su proposta dall’Assessore al Turismo e all’Espressività giovanile Luca Burgazzi.

L’avviso, che sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito del Comune, nasce da una visione chiara: considerare il linguaggio musicale come uno strumento determinante per la crescita civile, culturale, sociale ed economica della comunità, nonché un fattore strategico per la valorizzazione e l’attrattività di Cremona e del suo territorio.

L’Ufficio Musica ha pertanto strutturato un percorso progettuale per dare vita ad una nuova rassegna diffusa che valorizzi i live club che offrono una programmazione musicale di qualità e continuativa, così da favorire un’offerta uniforme, distribuita nell’arco dell’intero anno, integrando quanto già viene realizzato.

A tale proposito nel bando sono stati delineati i seguenti obiettivi: sostenere e accrescere l’offerta musicale dei live club di Cremona, nella stagione indoor; accrescere le opportunità creative e di confronto per l’utenza under 25; moltiplicare le occasioni di incontro e rafforzare il tessuto della comunità; sostenere le attività di pubblico spettacolo ed altre attività che offrono una programmazione musicale dal vivo continuativa; sostenere la professionalizzazione in ambito musicale e la valorizzazione delle figure artistiche, tecniche, creative ed autoriali; promuovere lo sviluppo economico della città e i settori di indotto; incrementare l’attrattività cittadina, stimolando non solo la partecipazione della cittadinanza, ma anche la presenza di turisti e visitatori.

Il periodo individuato dal bando per la realizzazione degli eventi – inverno, inizio primavera – è stato scelto strategicamente per incrementare l’attrattività della città in settimane in cui la programmazione culturale è meno intensa. In questo modo si mira a rafforzare la vivibilità urbana e ad ampliare le opportunità di fruizione soprattutto per il pubblico giovane, offrendo occasioni di qualità anche nei momenti tradizionalmente meno ricchi di proposte.

“Cremona sta vivendo una stagione di forte crescita culturale e musicale” dichiara l’assessore Burgazzi. “Con questo avviso intendiamo elevare ulteriormente la vitalità e la qualità della musica dal vivo in città. Attraverso l’attività dell’Ufficio Musica vogliamo sostenere i live club, favorire la crescita dei giovani talenti e costruire una programmazione continua, fresca e di qualità. Il nostro impegno è accompagnare Cremona in un percorso di importante consolidamento e dinamismo, nell’intento di collocarla sempre più come Music City europea”.

Con questa ulteriore iniziativa l’Amministrazione conferma la volontà di investire in un modello culturale che non sia episodico ma strutturale: una rete di luoghi e proposte in grado di rendere la musica dal vivo elemento distintivo dell’identità cittadina e strumento di sviluppo economico, sociale e turistico. L’intento è chiaro: favorire una crescita sostenibile della stagione musicale indoor, per una programmazione culturale sempre più viva, dinamica e di qualità.

