Video Pillole
Tg Economia – 19/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Assegno unico, nei primi 9 mesi del 2025 14,7 miliardi alle famiglie
– Italia-Albania, intesa bilaterale sul turismo sostenibile
– Vino, si rafforza l’asse Italia-Francia-Spagna
– Fisco, l’1 dicembre la scadenza per l’autotassazione
/gtr
– Assegno unico, nei primi 9 mesi del 2025 14,7 miliardi alle famiglie
– Italia-Albania, intesa bilaterale sul turismo sostenibile
– Vino, si rafforza l’asse Italia-Francia-Spagna
– Fisco, l’1 dicembre la scadenza per l’autotassazione
/gtr
© Riproduzione riservata