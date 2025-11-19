La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di oltre 7,1 milioni di euro in favore delle Agenzie di Trasporto Pubblico Locale. Per quella di Cremona-Mantova l’importo stanziato è pari a 365.822,25 euro.

Si tratta di ulteriori risorse destinate alla Lombardia e che derivano dal progressivo aumento del Fondo Nazionale Trasporti, da fondi regionali e dall’applicazione dei nuovi criteri definiti a livello statale.

“L’ennesimo atto concreto di Regione Lombardia a favore del trasporto pubblico locale” ha detto l’assessore Lucente. “Dopo gli oltre 671 milioni già anticipati per tutto il 2025 per garantire l’operatività dei servizi di mobilità in tutto il territorio, ora interveniamo nuovamente con risorse che derivano dall’incremento annuale del Fondo Nazionale Trasporti, ai quali aggiungiamo anche fondi regionali. Con un evidente aumento rispetto al 2024: se l’anno scorso, infatti, il riparto complessivo era stato di 667 milioni, quest’anno arriviamo a più di 678 milioni, con un incremento di ben 11 milioni di euro. Uno sforzo notevole nei confronti di un settore nevralgico per la vita quotidiana dei cittadini”.

Grande soddisfazione da parte del Presidente della IV Commissione Attività Produttive, Marcello Ventura: “La recente delibera della Giunta regionale, proposta dall’Assessore Franco Lucente, che ringrazio, assegna ulteriori risorse fondamentali per sostenere il servizio di Trasporto Pubblico Locale e garantire l’equilibrio del sistema economico-finanziario degli affidamenti in essere” sottolinea.

“In particolare, è cruciale evidenziare il dato preciso destinato alla nostra area. L’Agenzia del Tpl di Cremona-Mantova riceverà risorse aggiuntive pari a euro 365.822,25. Questa cifra contribuisce in modo significativo al saldo e all’integrazione delle risorse già assegnate” prosegue il presidente. “Questi fondi non solo consentono di perseguire l’equilibrio del sistema economico-finanziario degli affidamenti, ma supportano anche gli obblighi delle aziende esercenti, in particolare per quanto riguarda gli emolumenti ai dipendenti e il pagamento dei fornitori. Si tratta di un passo concreto della Regione Lombardia per il potenziamento dei servizi di Tpl sul nostro territorio”.

© Riproduzione riservata