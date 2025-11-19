La compagnia teatrale La Casta D., sotto l’attenta guida di Denise Valentino, regista e autrice, torna in scena con due nuovi appuntamenti dedicati alla riflessione sulla violenza di genere, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il prossimo lavoro si intitola Senza Colpa, e andrà in scena sabato 22 novembre alle ore 21.15 presso l’Arci Soresina – Frazione Olzano e sabato 29 novembre alle ore 21, a Covo (via Al Pradone 12/E – provincia di Bergamo) presso l’Associazione Culturale Civico 15. In entrambi i casi l’ingresso è a offerta libera.

Uno spettacolo dal forte impatto emotivo, che unisce teatro e sensibilizzazione sociale attraverso una narrazione intensa.

Senza Colpa è un progetto teatrale che nasce con l’obiettivo di dare voce a chi ha vissuto esperienze di violenza, mettendo in scena emozioni, fragilità e percorsi di rinascita. Ma anche per mettere in luce i più comuni stereotipi di genere, ancora oggi purtroppo molto attuali. La compagnia La Casta D., da anni impegnata nella produzione di spettacoli dal forte contenuto sociale, propone una performance intensa e diretta, capace di toccare il pubblico e stimolare una riflessione collettiva.

“Senza Colpa è il nuovo spettacolo che ho scritto con lo scopo di attraversare, ancora una volta, il difficile e delicato tema della violenza di genere” commenta la regista e autrice, Denise Valentino. “È stato un viaggio complicato. La complessità del tema richiede linguaggi molteplici e guanti di velluto. Con grande rispetto sono passata quindi dall’attraversare storie di vita vera a denunciare situazioni con provocazione e anche ironia senza abbandonare una sfumatura più poetica e “teatrale””.

Due appuntamenti pensati per sensibilizzare, raccontare e ricordare che la lotta contro la violenza sulle donne passa anche attraverso la cultura e il teatro.

Prenderanno parte allo spettacolo i seguenti attori e attrici: Laura Bosio, Andrea Caffi, Morgana Contardi, Katia Orlando, Chiara Pedroni, Chiara Ronda e Marta Schiavo. Lavoreranno invece dietro le quinte Piera Cosma e Cristina Guindani.

