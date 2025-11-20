Ultime News

Cronaca

10Manzoni Aparthotel, inaugurata la
nuova struttura ricettiva di Cremona

Burgazzi, Errichiello, Milo, Monfredini, Bianchi

Otto appartamenti, deluxe, con arredi moderni in una dimora storica a cui è stato mantenuto il fascino conservativo: giovedì mattina è stata inaugurata la nuova struttura ricettiva di Cremona, 10Manzoni Aparthotel, in via Manzoni. In pieno centro storico. Ogni appartamento è concepito come un’entità unica, progettata per offrire un soggiorno confortevole e immersivo: qui, l’indipendenza e la privacy di una residenza privata si fondono armoniosamente con i comfort di un ospitalità su misura, tra servizi esclusivi tipici degli hotel di lusso, tecnologie domotiche all’avanguardia e una costante attenzione al benessere degli ospiti.

Presenti al momento di inaugurazione Matteo Monfredini, Founder Floor s.r.l., l’architetto Michele Bianchi (che ha curato il progetto in due anni di cantiere) ma anche l’assessore comunale al turismo Luca Burgazzi, Paola Milo, responsabile dell’ufficio turismo del Comune e Luisa Errichiello, property manager Manzoni 10.

Non solo camere ma anche palestra, parcheggio e biosauna a disposizione degli ospiti.

