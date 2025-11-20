Ultime News

20 Nov 2025 Coldiretti: "Massimo impegno
a difesa della filiera del latte"
20 Nov 2025 Figlie di San Camillo, entro l'anno
20 operazioni con il robot chirurgico
20 Nov 2025 Nidi estivi, l'assessore Mozzi:
"Nessuna sospensione del servizio"
20 Nov 2025 Molestie alla capotreno: 59enne
senza biglietto condannato a 6 mesi
20 Nov 2025 Covid e coprifuoco: assolto barista
accusato di minacce al comandante
Video Pillole

Cop30, Pichetto “Con Guterres confronto per un compromesso onorevole”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – “Il segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto di incontrare l’Italia per un confronto e per avere la nostra opinione, ha chiesto la collaborazione per riuscire a raggiungere un obiettivo di un compromesso onorevole rispetto alle posizioni di altri Paesi”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso di un punto stampa alla Cop30 di Belem in Brasile. “Nel colloquio abbiamo trattato il tema della mitigazione e anche sull’adattamento dove Guterres chiede uno sforzo finanziario – spiega -, ho risposto che con i Paesi Ue abbiamo già condiviso la questione, noi abbiamo fatto un grande sforzo a Baku per raggiungere l’obiettivo di 300 miliardi. Gli ho precisato che l’Italia, in questo momento, ha il primato Ue, sia utilizzando la parte stretta dei fondi che sono 3 miliardi e mezzo, sia considerando che col criterio più generale noi siamo ben oltre i 10 miliardi di impegno in un solo anno”.

xb1/sat/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...