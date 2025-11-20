Martedì 16 dicembre 2025 scade il termine per il versamento del saldo Imu 2025, che viene determinato calcolando l’imposta dovuta per l’intero anno, sulla base delle aliquote Imu 2025, conguagliando quanto già versato in acconto (saldo=imposta annua meno acconto versato). Da quest’anno i Comuni possono diversificare le aliquote Imu esclusivamente all’interno delle fattispecie individuate con appositi decreti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le aliquote, modificate rispetto al 2024, approvate dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2024 e pubblicate sul sito del Ministero il 15 gennaio 2025, sono le seguenti:

0,6% (6,00 per mille) Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);

0,00% (0,00 per mille) Fabbricati rurale ad uso strumentale (incluso categoria catastale D/10);

1,06% (10,6 per mille) Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10);

1,06% (10,6 per mille) Terreni agricoli;

1,06% (10,6 per mille) Aree fabbricabili;

1,06% (10,6 per mille) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

0,61% (6,10 per mille) Terreni agricoli, Aree fabbricabili, Altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D), di proprietà di ONLUS o Enti del Terzo Settore;

0,98% (9,8 per mille) Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti sino al secondo grado (in linea retta o collaterale), purché il comodatario la utilizzi come abitazione principale.

Per facilitare questo adempimento, il Comune di Cremona ha, da tempo, reso disponibile lo Sportello online del Contribuente Imu (https://www.comuneweb.it/egov/Cremona/Sportello-Cittadino_INIZIO.html) grazie al quale è possibile effettuare il calcolo dell’imposta dovuta, stampare il modello di versamento F24, in autonomia 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. L’accesso avviene mediante identificazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

L’imposta dovuta viene conteggiata sulla base della situazione patrimoniale ai fini Imu (identificativi e rendite catastali) del contribuente e degli elementi rilevanti per la definizione del calcolo dell’Imposta, aliquote, agevolazioni ecc., così come risulta dagli archivi del Comune. In caso di discrepanze rilevate fra tali dati e la reale situazione attuale, è possibile apportare in autonomia le modifiche necessarie prima di eseguire il calcolo dell’imposta e quindi stampare il modello F24 e procedere al versamento presso gli sportelli abilitati. Lo Sportello del Contribuente IMU offre anche la possibilità di effettuare il conteggio libero dell’imposta, senza necessità di autenticazione, semplicemente mediante inserimento manuale dei dati relativi agli immobili posseduti ed effettuando la stampa del modello di pagamento F24.

Il pagamento mediante modello F24 potrà essere effettuato presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie abilitate. Il tributo del singolo soggetto passivo non è dovuto nel caso in cui l’imposta annua, con riferimento alla percentuale di possesso del contribuente, sia uguale o inferiore a € 5,00.

