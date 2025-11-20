Leggi anche: 19 Nov 2025 Addio agli asili nido estivi

I genitori chiedono il ripristino

Forza Italia interviene sul tema del servizio di asilo nido estivo per l’anno scolastico 2025/2026, dopo che il calendario pubblicato dal Comune di Cremona indica la chiusura dei nidi comunali il 10 luglio 2026, senza che vi sia indicata alcuna informazione sulla possibile prosecuzione del servizio nelle settimane successive.

“Alcune famiglie con entrambi i genitori lavoratori ci avevano già segnalato forte preoccupazione per l’assenza di indicazioni da parte dell’amministrazione rispetto alla prosecuzione del nido anche nel periodo estivo, come è avvenuto di norma gli anni scorsi” dichiara Andrea Carassai, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale. “Preoccupazione che si è concretizzata in una raccolta firme per chiedere che il servizio sia garantito almeno fino a fine luglio”.

“Il servizio estivo di asilo nido comunale – continua l’esponente di FI – rappresenta un presidio essenziale del welfare cittadino, soprattutto per la conciliazione tra vita familiare e lavoro. Molti capoluoghi – tra cui Brescia – prevedono stabilmente un servizio di nido estivo all’interno della loro programmazione ordinaria”.

Per questo Forza Italia ha presentato un’ interrogazione a risposta orale al Sindaco e alla Giunta, chiedendo se l’Amministrazione “intenda garantire il servizio di nido estivo dopo il 10 luglio 2026; in caso affermativo, quali sarebbero le date e l’organizzazione prevista; se è in programma una comunicazione alle famiglie per rassicurarle in merito alla presenza del servizio; se si intenda finalmente inserire il servizio estivo in modo strutturale nella programmazione educativa comunale, come già avviene in altri capoluoghi (es. Brescia)”.

“Forza Italia continuerà a seguire da vicino la vicenda, sollecitando in modo formale risposte rapide e trasparenti nell’interesse dei bambini e dei loro genitori”, conclude Carassai.

© Riproduzione riservata