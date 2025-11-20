Da diversi anni il Comune di Cremona è capofila di progettualità condivise nell’ambito della Rete Territoriale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e, in collaborazione con i diversi soggetti aderenti alla Rete, organizza, promuove e sostiene il programma che si rivolge alla città. Molte le iniziative promosse per questo 25 novembre.

“Anche quest’anno numerose realtà del territorio cittadino si sono mobilitate per la realizzazione di iniziative pubbliche per il 25 novembre con l’obiettivo comune di informare e di sensibilizzare la cittadinanza rispetto al tema della violenza contro le donne” dichiara l’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna.

“Sono purtroppo moltissime, anche sul nostro territorio, le donne vittime della violenza maschile e sono purtroppo ancora troppi nel nostro Paese i maschi, di tutte le età, che giustificano la violenza, considerando normali comportamenti intrisi di stereotipi di genere che impediscono alle donne una piena autonomia nella vita quotidiana. Fondamentale e urgente diventa pertanto mettere in atto azioni di prevenzione primaria, al fine di sradicare le cause originarie della violenza maschile sulle donne, e convincersi tutti della capacità della cultura di stimolare la riflessione sulle disuguaglianze e favorire così cambiamento ed emancipazione”.

Un programma articolato che coinvolge associazioni, scuole, istituzioni e realtà sportive, con l’obiettivo comune di sensibilizzare, informare e promuovere una cultura del rispetto.

Le iniziative prenderanno il via il 22 novembre, con “Clementine Antiviolenza”, lo stand in corso Campi dove saranno distribuite clementine offerte da Confagricoltura Donna Lombardia: il ricavato andrà all’associazione antiviolenza AIDA. Sempre il 22 novembre si terrà la manifestazione “Parete di genere”, organizzata da AICS e Provincia di Cremona, che unirà un mini torneo di padel alla Canottieri Flora e una camminata di Nordic Walking dalle Colonie Padane. Al termine, gli studenti del Torriani proporranno un flash mob contro la violenza di genere.

Il 25 novembre, giornata simbolo, saranno numerosi gli appuntamenti istituzionali. In Sala dei Quadri, alle 9.30, l’Inps provinciale presenterà il proprio rendiconto sociale dedicando un focus specifico al tema della violenza contro le donne e ai servizi a tutela delle vittime. Nel pomeriggio, alle 15 alla Piccola Biblioteca di Palazzo Affaitati, il Comune illustrerà l’avvio del progetto Pink Safe Stop, una rete di luoghi sicuri riconoscibili e pronti a offrire ascolto e informazioni alle donne che ne avessero necessità.

Alle 16, al Teatro Monteverdi, si terrà la IV edizione del Premio Nazionale Lea Garofalo, con una performance teatrale del Liceo Manin, seguita dalla tavola rotonda “Donne, violenza e mafia”. In serata, alle 18.30, sempre in Sala dei Quadri, l’A.S.D. Esercito 10° Guastatori proporrà un incontro introduttivo al corso gratuito di difesa personale femminile, promosso con la Presidenza del Consiglio Comunale.

Dal 25 novembre al 10 dicembre la città si tingerà simbolicamente di arancione: la campagna internazionale #OrangeTheWorld, sostenuta dal Soroptimist, porterà all’esposizione dello striscione con il numero antiviolenza 1522 su Palazzo Ala Ponzone, mentre la Provincia illuminerà di arancione il proprio palazzo e la Caserma dei Carabinieri Santa Lucia.

Non mancheranno iniziative culturali: dal 25 novembre al 9 dicembre il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” proporrà un’esposizione dedicata ai fumetti sul tema della violenza di genere, con una tappa speciale alla Piccola Biblioteca. Chiuderà il calendario la serata al Teatro Filo del 27 novembre, “Cambia musica – La violenza è fuori moda”, un evento tra parole, musica e arte a ingresso libero.

Il programma completo e gli aggiornamenti saranno disponibili sulla pagina Facebook del Centro Locale di Parità del Comune di Cremona.

© Riproduzione riservata