Caos lungo la linea ferroviaria Mantova-Cremona-Milano, bloccata a causa della rottura di un passaggio a livello. L’incidente si è verificato poco prima delle 15, all’altezza di Pizzighettone, vicino alla stazione, dove un veicolo ha divelto una delle sbarre mentre stavano scendendo, per poi allontanarsi.

Immediato l’intervento sul posto dei Carabinieri, che hanno messo tutto in sicurezza, mentre Trenord ha bloccato la circolazione dei treni in attesa che la situazione venga ripristinata da Rfi, subito intervenuta con i propri tecnici.

Lungo la linea si annunciano ritardi medi di 30 minuti, ma anche possibili variazioni di percorso e cancellazioni. Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che sporgerà denuncia contro ignoti. lb

