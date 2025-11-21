Incolumità e prevenzione: sono questi i due obiettivi del corso di difesa personale femminile organizzato dall’A.S.D. Esercito 10° Guastatori, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale, che, dopo il successo ottenuto con la prima edizione tenutasi nel 2024, viene proposto anche quest’anno.

135 le iscrizioni al corso che debutterà con una giornata introduttiva il prossimo 25 novembre alle ore 18:00 nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale (piazza del Comune, 8). L’iniziativa si inserisce tra le progettualità previste nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre.

“Esprimo la mia soddisfazione personale per il successo di questa seconda edizione – afferma Jane Alquati, vicepresidente del Consiglio, ideatrice dell’iniziativa insieme al presidente Luciano Pizzetti – che ha visto un aumento di iscritt. Martedì ci sarà il primo appuntamento nella sala Quadri del Consiglio Comunale con la parte teorica e poi ci saranno incontri pratici.

“Al momento ne abbiamo calendarizzati due ma ci stiamo cercando di dare la possibilità di proseguire con ulteriori. Il mio ringraziamento personale va al Presidente Fizzetti che ancora quest’anno ha creduto nell’iniziativa, alla sessione Zanac che si è messa a disposizione con l’Ufficio Sport e anche aglisponsor consolidati dallo scorso anno e quelli nuovi, tutte attività della nostra città che hanno creduto e hanno reso possibile questo corso”:

Il corso, ad ingresso libero e con prenotazione obbligatoria, prevede un inquadramento del fenomeno della violenza e delle sue dinamiche, l’analisi e i fattori di rischio della potenziale vittima e del potenziale aggressore. Saranno trattati gli aspetti psicologici ed emotivi legati alla violenza di genere, si parlerà della gravità e delle conseguenze della violenza, così da diventarne consapevoli per poterne uscire, infine su come prevenire fisicamente una violenza e come addestrare l’aspetto psico motorio ad una violenza.

Nela pra giornata interverrà la psicologa e sessuologa Nicoletta Porta, che parlerà di violenza fisica e psicologica. Seguiranno gli interventi del Maestro Roberto Ghetti, responsabile regionale della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) settore M.G.A. (Metodo Globale Autodifesa) e di Antonio La Regina (presidente dell’A.S.D. Esercito 10° Guastatori) su come prevenire, rispondere a una violenza utilizzando tecniche di auto difesa anche servendosi di strumenti dissuasivi in libera vendita (spray anti aggressione).

I due incontri pratici a conclusione del corso si terranno il 4 e l’11 dicembre, alle ore 20:00, nella palestra della scuola primaria Trento e Trieste (per prenotazioni e informazioni segreteria.consiglio@comune.cremona.it).

