“Un modo nuovo di rispondere ai bisogni socio-sanitari emergenti: l’ospedale non può essere l’unico punto di riferimento. Servono servizi di prossimità, territoriali a cui i cittadini possono accedere rapidamente”.

Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto all inaugurazione della Casa di Comunità di via Gramsci che ospiterà una serie di servizi quali: ambulatori specialistici, di psicologia, di medicina territoriale, CUP, Centro Servizi Cronicità, Guardia Medica, Cure Primarie, Equipe di Valutazione Multidimensionale e tanti altri.

Ad accogliere il governatore lombardo, all’ingresso della casa di comunità rimessa a nuovo, il direttore dell’Asst Crema, Alessandro Cominelli, che si è detto fiero per avere portato a termine, nei tempi previsti, la prima casa di comunità a Crema, che presto sarà affiancata dall’ospedale di comunità di Rivolta d’Adda. Insieme a lui i vertici dell’Asst Crema, il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, il Presidente dell’Area Omogenea, Gianni Rossoni e molti sindaci del territorio.

“In questo momento storico – ha detto il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana– abbiamo bisogno di rivedere l‘impostazione della legge sanitaria che risale quasi a 50 anni fa. Venne realizzata in un periodo in cui le condizioni sociali e dei pazienti erano completamente diverse. Non avevamo una quantità così alta di persone croniche, di persone anziane, quindi si diede un ‘impostazione mettendo al centro l’ospedale. Oggi, essendo cambiate le condizioni, dobbiamo impostare il futuro della sanità sui territori e lasciare che l‘ospedale sia il luogo a cui si deve accedere solo se le cure precedenti non sono sufficienti per andare incontro alle necessità dei pazienti. E’ un’impostazione, una risposta nuova che questa inaugurazione della casa di comunità, come quella dell’ospedale di comunità, hanno iniziato a percepire”.

Prima del taglio del nastro, c’è stata la benedizione del vescovo di Crema, mons. Daniele Gianotti. Poi visita ai piani degli uffici, degli ambulatori, dei locali completamente ristrutturati.

Sabrina Grilli

© Riproduzione riservata