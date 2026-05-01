Abio Cremona cerca volontari: il 7 maggio al via un nuovo corso di formazione

Un’opportunità per mettersi a disposizione degli altri, in particolare dei più piccoli: Abio Cremona organizza un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari. L’incontro informativo si terrà giovedì 7 maggio, dalle ore 17 alle 19.30, presso il CSV di via San Bernardo 2 a Cremona.

L’iniziativa è rivolta a chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato ospedaliero e ha un’età compresa tra i 18 e i 70 anni. Abio (Associazione per il Bambino in Ospedale) opera per rendere meno traumatico il ricovero dei bambini, offrendo supporto e accoglienza sia ai piccoli pazienti sia alle loro famiglie.

Il percorso prevede un incontro informativo iniziale, la cui partecipazione è obbligatoria per poter proseguire con il corso di formazione vero e proprio. Durante questo primo appuntamento saranno illustrati obiettivi, modalità e impegno richiesto ai volontari, oltre alle attività svolte dall’associazione sul territorio.

L’invito è a scoprire se si tratta dell’esperienza giusta, entrando in contatto diretto con i volontari e conoscendo da vicino l’attività di ABIO Cremona.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email abiocremonaodv@gmail.com oppure al numero 347 5565894. Abio Cremona è presente anche sui social, su Instagram (@abiocremona) e Facebook (ABIO Cremona).

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