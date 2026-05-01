Abio Cremona cerca volontari: il 7 maggio al via un nuovo corso di formazione
In programma un primo incontro informativo al CSV per chi vuole entrare nel mondo del volontariato ospedaliero per rendere meno traumatico il ricovero dei bimbi
Un’opportunità per mettersi a disposizione degli altri, in particolare dei più piccoli: Abio Cremona organizza un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari. L’incontro informativo si terrà giovedì 7 maggio, dalle ore 17 alle 19.30, presso il CSV di via San Bernardo 2 a Cremona.
L’iniziativa è rivolta a chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato ospedaliero e ha un’età compresa tra i 18 e i 70 anni. Abio (Associazione per il Bambino in Ospedale) opera per rendere meno traumatico il ricovero dei bambini, offrendo supporto e accoglienza sia ai piccoli pazienti sia alle loro famiglie.
Il percorso prevede un incontro informativo iniziale, la cui partecipazione è obbligatoria per poter proseguire con il corso di formazione vero e proprio. Durante questo primo appuntamento saranno illustrati obiettivi, modalità e impegno richiesto ai volontari, oltre alle attività svolte dall’associazione sul territorio.
L’invito è a scoprire se si tratta dell’esperienza giusta, entrando in contatto diretto con i volontari e conoscendo da vicino l’attività di ABIO Cremona.
Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email abiocremonaodv@gmail.com oppure al numero 347 5565894. Abio Cremona è presente anche sui social, su Instagram (@abiocremona) e Facebook (ABIO Cremona).