La Lav scende in piazza a Cremona in Galleria xxv Aprile – lato giardini – per chiedere al Governo di investire fondi per la ricerca innovativa senza l’utilizzo di animali. Appuntamento nel fine settimana del 22 e 23 novembre.

Scopo dell’associazione è raccogliere firme per la petizione a sostegno della campagna #lacuragiusta.

“Stanziare fondi per i modelli innovativi, etici e human-based è una necessità improrogabile per animali, ricercatori e cittadini” sottolineano i volontari di Lav Cremona.

“Ogni minuto, in Italia, un animale muore tra le mura di un laboratorio. È la vittima silenziosa di una pseudoscienza che si proclama “salvavita” ma che, nel 95% dei casi, fallisce quando arriva all’essere umano, la sua seconda cavia.

Una strada diversa esiste già ed è quella di una ricerca senza animali. Ma per realizzarla serve un impegno concreto da parte delle Istituzioni, che permetta un reale cambiamento verso l’unica cura giusta per tutti: essere umani, bambini, anziani, animali e ambiente.

Lo sviluppo e l’adozione dei metodi sostitutivi non è solo auspicabile, ma è un obbligo anche per il nostro Paese: la normativa europea (Direttiva 2010/63/UE) e quella italiana impongono la promozione e il sostegno dei metodi che sostituiscono l’uso di animali nella ricerca)”.

Ai tavoli Lav sarà possibile ottenere maggiori informazioni sulla realtà della sperimentazione animale e su quali sono le potenzialità dei metodi sostitutivi.

