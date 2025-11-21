Caos e traffico in tilt in autostrada, dove tre mezzi pesanti si sono scontrati. Erano circa le 13.15 quando si è verificato il tamponamento poco dopo l’entrata di San Felice dell’A21 in direzione sud. Tre le persone rimaste coinvolte, fortunatamente senza gravi conseguenze. Si tratta di due uomini di 31 e 55 anni e di una donna di 34.

Il tratto di autostrada tra Cremona e Castelvetro, in direzione Piacenza, è stato chiuso, come pure il casello di San Felice.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e automedica oltre che dell’elisoccorso decollato da Brescia, ma che non è stato poi utilizzato.

Dei rilievi del caso si sta occupando la Polizia Stradale di Cremona. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per coadiuvare le operazioni e mettere in sicurezza i mezzi.

Le operazioni di soccorso sono durate a lungo e nel frattempo si è formato un incolonnamento di 5 km tra Pontevico e Cremona.

Laura Bosio

