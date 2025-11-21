Grave incidente sulla provinciale 57 di Paderno Ponchielli in prossimità dell’ingresso del paese. Per cause in corso di accertamento, complice forse anche la pioggia, il conducente di una Renault su cui viaggiavano altri due adulti e tre bambini piccoli è uscita di strada finendo nel campo laterale e ribaltandosi.

Gli adulti coinvolti sono un uomo di 70 anni, uno di 52 e una giovane di 28 anni, mentre i bambini hanno rispettivamente 5 e 3 anni, e il più piccolo 3 mesi.

Le condizioni di alcuni dei feriti sono subito apparse molto serie ai soccorritori del 118 che, vista la giovanissima età degli occupanti, hanno allertato due mezzi dell’elisoccorso, uno decollato da Brescia e l’altro da Bergamo. A preocuppare sono soprattutto le ferite riportate da uno dei bimbi, di soli tre mesi, trasportato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo, che si trova in condizioni gravissime ed è in pericolo di vita.

Meno gravi ma comunque serie le condizioni degli altri occupanti dell’auto: uno è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Brescia, mentre gli altri sono stati portati via in ambulanza.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Cremona, oltre a due pattuglie della Polizia Stradale di Pizzighettone, che si è occupata dei rilievi. La strada è rimasta bloccata.

