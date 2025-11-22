Ultime News

22 Nov 2025 Polizia Locale, controlli notturni
straordinari: 75 veicoli ispezionati
22 Nov 2025 Il Grande Fiume e il clima che
cambia: incontro a San Daniele Po
22 Nov 2025 "Parete di Genere", sport contro
la violenza sulle donne
22 Nov 2025 Trent'anni dopo ancora
uniti grazie agli studi all'Itis
22 Nov 2025 “24minuti”, su CR1 l'approfondimento
del week end: ospite Ugo Poletti
Cronaca

“24minuti”, su CR1 l'approfondimento
del week end: ospite Ugo Poletti

Ugo Poletti

Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda della 19:30) condotto da Simone Bacchetta. Stasera (sabato) parleremo della situazione in Ucraina ma attraverso la voce di chi vi vive e opera nel Paese nel settore del giornalismo e della comunicazione. Ci collegheremo con la città di Odessa, dove il giornalista italiano Ugo Poletti nel 2019 ha fondato il giornale in lingua inglese ‘The Odessa Journal’.

Domani sera (domenica), invece, l’ospite sarà il docente di diritto penale della Statale di Milano Gian Luigi Gatta. Parleremo della separazione delle carriere, della legge Cartabia a tre anni circa dalla sua entrata in vigore, della giustizia riparativa, della giustizia minorile dopo i recenti fatti di cronaca, dell’emergenza carceri.

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...