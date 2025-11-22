Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda della 19:30) condotto da Simone Bacchetta. Stasera (sabato) parleremo della situazione in Ucraina ma attraverso la voce di chi vi vive e opera nel Paese nel settore del giornalismo e della comunicazione. Ci collegheremo con la città di Odessa, dove il giornalista italiano Ugo Poletti nel 2019 ha fondato il giornale in lingua inglese ‘The Odessa Journal’.

Domani sera (domenica), invece, l’ospite sarà il docente di diritto penale della Statale di Milano Gian Luigi Gatta. Parleremo della separazione delle carriere, della legge Cartabia a tre anni circa dalla sua entrata in vigore, della giustizia riparativa, della giustizia minorile dopo i recenti fatti di cronaca, dell’emergenza carceri.

