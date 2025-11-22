Paolo La Sala, di “Fare Nuova La Città – Cremona Attiva, interroga il sindaco e la giunta di Cremona sul centro civico del Boschetto oggetto di un intervento di ristrutturazione e riqualificazione con fondi PNRR, conclusosi con l’inaugurazione nel mese di giugno 2025. La Sala chiede risposte su quale sia lo stato attuale delle attività svolte presso il Centro Civico del Boschetto e quali iniziative sono in corso o in programmazione.

Ma anche se e quali, forme di supporto o coordinamento tra l’Amministrazione comunale e il Comitato di Quartiere, saranno previste per la programmazione delle attività e la gestione efficace della struttura. Inoltre quali sono gli obiettivi individuati dall’Amministrazione per il Centro Civico del per il 2026, in termini di servizi alla cittadinanza, coinvolgimento delle associazioni e sperimentazione di nuove progettualità. Infine se sono previsti interventi ulteriori per migliorare la fruibilità, la dotazione strumentale o la comunicazione delle opportunità offerte dal Centro Civico.

