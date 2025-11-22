Cronaca
Visita guidata per i bambini
in Cattedrale a Cremona
Prosegue l’iniziativa dell’Unità Pastorale S. Omobono: Itinerari alla scoperta dei nostri luoghi di fede, d’arte e di storia
Secondo appuntamento domenica 30 novembre 2025 alle ore 15 con Caccia al dettaglio per i bambini “Alla scoperta del Natale in cattedrale”.
Per le visite, gratuite, è necessaria l’iscrizione telefonando a don Carlo Rodolfi 339 73 10 382 o via mail a don Mauro Felizietti mauro.felizietti@virgilio.it . Iscrizioni entro mercoledì 26 novembre (fino ad esaurimento posti)
© Riproduzione riservata