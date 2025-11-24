Guidavano con un tasso alcolemico superiore al limite consentito: due persone, nella notte tra sabato e domenica, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona.

Il primo, un 26enne, è stato fermato verso le due di notte a Gerre de Caprioli, in via Roma: a seguito degli accertamenti è risultato avere un livello di alcool nel sangue oltre il consentito. Ancora più alto è stato il livello nel sangue trovato ad un 27 enne, poco dopo, in via Massarotti a Cremona. Quest’ultimo, come hanno appurato i militari, era alla guida con un tasso di quasi 4 volte quello consentito. Ad entrambi i soggetti sono state ritirate le patenti di guida.

