Cronaca
Alcol al volante,
due patenti ritirate
Carabinieri di Cremona hanno denunciato due giovani per guida in stato di ebbrezza, uno con un tasso alcolemico pericolosamente alto. Patenti ritirate.
Guidavano con un tasso alcolemico superiore al limite consentito: due persone, nella notte tra sabato e domenica, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona.
Il primo, un 26enne, è stato fermato verso le due di notte a Gerre de Caprioli, in via Roma: a seguito degli accertamenti è risultato avere un livello di alcool nel sangue oltre il consentito. Ancora più alto è stato il livello nel sangue trovato ad un 27 enne, poco dopo, in via Massarotti a Cremona. Quest’ultimo, come hanno appurato i militari, era alla guida con un tasso di quasi 4 volte quello consentito. Ad entrambi i soggetti sono state ritirate le patenti di guida.
