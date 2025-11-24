Ultime News

24 Nov 2025 Alcol al volante,
due patenti ritirate
24 Nov 2025 Fingono raccolta fondi benefica, ma
intascano i soldi: coppia nei guai
24 Nov 2025 Al Campus Città di Cremona
incontro sulla cybersicurezza
24 Nov 2025 Un premio letterario per i giovani
che valorizzano la Lombardia
24 Nov 2025 Bando "Nuova impresa": in arrivo
altri 4 milioni di euro
Cronaca

Alcol al volante,
due patenti ritirate

Carabinieri di Cremona hanno denunciato due giovani per guida in stato di ebbrezza, uno con un tasso alcolemico pericolosamente alto. Patenti ritirate.

Guidavano con un tasso alcolemico superiore al limite consentito: due persone, nella notte tra sabato e domenica, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona.

Il primo, un 26enne, è stato fermato verso le due di notte a Gerre de Caprioli, in via Roma: a seguito degli accertamenti è risultato avere un livello di alcool nel sangue oltre il consentito. Ancora più alto è stato il livello nel sangue trovato ad un 27 enne, poco dopo, in via Massarotti a Cremona. Quest’ultimo, come hanno appurato i militari, era alla guida con un tasso di quasi 4 volte quello consentito. Ad entrambi i soggetti sono state ritirate le patenti di guida.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...