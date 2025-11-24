Sarà Filippo Ruvioli l’ospite della nuova puntata di infraROSSI, il podcast di CR1 in onda lunedì sera alle 20:30 sul canale 19 (e in diretta streaming su cr1.it). In occasione del decimo anniversario della nascita di Fondazione Occhi Azzurri, realtà nata a novembre 2015 e oggi punto di riferimento per le famiglie con bambini affetti da patologie genetiche rare. Ruvioli è presidente dell’associazione e padre di Orlando, bambino con una rara delezione genetica.

Negli anni il suo impegno ha portato alla nascita di progetti importanti come il centro CR2 Sinapsi, inaugurato nel 2024 nel Parco del Morbasco, una struttura che unisce riabilitazione, attività ricreative e sostegno alle famiglie, realizzata con l’obiettivo di offrire un luogo accogliente, inclusivo e pensato per favorire autonomia e crescita.

La storia di Filippo Ruvioli è diventata un esempio di resilienza anche oltre i confini della provincia. Dopo la perdita improvvisa della moglie Silvia Braga, avvenuta nel 2019, ha continuato a portare avanti il progetto comune trasformandolo in una testimonianza concreta di impegno sociale.

Nell’episodio di infraROSSI racconterà gli episodi più significativi della sua vita, dalla nascita di Orlando al percorso vissuto come padre, fino alla quotidianità con un figlio quasi diciottenne e un altro bambino, più piccolo, con una delezione genetica, spiegando come abbia ridefinito il suo modo di affrontare il presente.

Il podcast infraROSSI, a cura di Giovanni Rossi, va in onda ogni lunedì alle 20.30 sul canale 19, ma può essere seguito anche sul sito dell'emittente e su YouTube, mentre le puntate si possono ascoltare su Spotify e su Amazon Music.

