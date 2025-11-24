13 persone sono finite in ospedale a causa di un’intossicazione da monossido. L’incidente si è verificato poco prima delle 13 alla Omg Lavorazioni Meccaniche di Crema (via della Pierina), dove diversi dipendenti si sono sentiti male all’improvviso.

I soccorritori del 118 sono giunti sul posto con diverse ambulanze e hanno trasportato otto persone in ospedale. Altri sei intossicati si sono invece recati al pronto soccorso in autonomia.

Di questi, 10 sono finiti al nosocomio di Crema e altre 3 a quello di Lodi. Quasi tutti i coinvolti, 11, hanno tra i 48 e i 50 anni. Oltre a loro, un uomo di 70 anni e una ragazza di 20.

I Vigili del Fuoco, intervenuti insieme ai Carabinieri di Crema e al personale di Ats Val Padana, hanno accertato che la causa dei malori è stata una fuga di monossido attribuita alla caldaia industriale che riscaldava il capannone. La struttura, che naturalmente è stata evacuata, è stata poi messa in sicurezza.

