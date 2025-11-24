Appuntamento mercoledì 26 novembre alle ore 17 presso la Sala del Consiglio di Fondazione Città di Cremona (Piazza Giovanni XXIII) con i curatori della mostra “Il Rinascimento di Boccaccio Boccaccino” Francesco Ceretti ricercatore dell’Università di Pavia e Filippo Piazza funzionario della Soprintendenza ABAP di Bergamo e Brescia, per scoprire i segreti di una delle opere più prestigiose della collezione artistica della Fondazione, la pala d’altare raffigurante la Madonna col Bambino in trono tra Sant’Antonio da Padova e San Vincenzo, realizzata dal Boccaccino per la chiesa di San Vincenzo, passata poi in quella dei Santi Quirico e Giulitta, per giungere infine agli Istituti Educativi e quindi a Fondazione Città di Cremona.

L’opera è attualmente ospitata nelle sale della Pinacoteca Ala Ponzone, dove è in deposito.

I due studiosi si soffermeranno sull’opera, inquadrandola nel più ampio contesto della produzione e dell’iter stilistico del Boccaccino.

A fare da cornice all’incontro, la bella sala del Consiglio in Palazzo della Carità (piazza Giovanni XXIII), alle cui pareti sarà possibile ammirare alcune delle altre opere di antica provenienza che fanno parte del patrimonio artistico di Fondazione Città di Cremona.

