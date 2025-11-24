Si è spenta la professoressa Adriana Eugenidi, docente dell’Istituto Superiore Torriani di Cremona. Colonna del liceo tecnologico, negli ultimi anni insegnava all’indirizzo chimico.

Innamorata della sua materia, la matematica, sapeva capire gli studenti e accoglierli.

“Ironica, tagliente e autentica nella sua riservatezza, aveva una attenzione particolare per ” i nuovi arrivati”, i docenti alle prime armi” commenta la dirigente scolastica, Simona Piperno. “In pensione da tre anni è rimasta nei cuori di molti ex studenti che, non sapendo della sua malattia, hanno appreso con sorpresa e profonda tristezza, come tutto il Torriani, la notizia della sua scomparsa”.

“Che grande dolore, sono senza fiato”: così ha commentato Roberta Mozzi, assessore comunale ed ex collega. “Cara Adriana, è stato un onore percorrere con te un pezzo importante di strada. Una colonna del Torriani, una docente innamorata della sua materia, della sua scuola e soprattutto dei suoi ragazzi, nelle cui potenzialità ha sempre creduto. Ci siamo confrontate, qualche volta scontrate, ma sempre ascoltate con grande stima e rispetto. Buon viaggio, cara Adriana, con grande affetto”.

© Riproduzione riservata