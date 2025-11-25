Mattinata all’insegna della sensibilizzazione dei giovani in tema di violenza contro le donne al liceo scientifico Aselli di Cremona, scuola capofila della rete di istituti scolastici impegnati sul tema della violenza di genere. All’inizio due flash mob nell’atrio dell’istituto, il primo con il sottofondo musicale di “Heal the world” di Michael Jackson, il secondo con il gruppo danza sulle note di Paris Paloma “Labour”.

Quindi in aula magna l’incontro con Chiara Montani, autrice del libro “Ciò che una donna può fare” e di tanti altri libri incentrati sulle figure di donne che nel corso della storia hanno saputo interpretare il genio e la creatività.

© Riproduzione riservata