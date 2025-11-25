Dopo l’inaugurazione, al termine dei lavori di riqualificazione, avvenuta lo scorso 25 ottobre, e in attesa di acquisire tutta la documentazione utile che ne garantisca l’effettivo utilizzo, l’Ufficio Sport ha avviato una procedura pubblica per individuare uno o più soggetti ai quali affidare la gestione del Centro Sportivo di via S. Felice, 20. Non si tratta solo della palestra, infatti, ma anche del campo di calcio e di un’ulteriore sala di 90 mq, anch’essa utilizzabile come palestra, posta al primo piano del Centro Civico.

I soggetti interessati possono decidere di candidarsi alla gestione di uno o più impianti, presentando un’offerta per uno o più lotti in cui è suddiviso il Centro Sportivo (palestra, palestra del Centro Civico e campo di calcio). Possono partecipare associazioni e società sportive dilettantistiche e Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate in possesso dei requisiti dettagliati nell’apposito Avviso pubblicato sul sito del Comune (https://www.comune.cremona.it/novita/avvisi/avviso-pubblico-per-laffidamento-gestione-uso-degli-impianti-sportivi-presso).

La valutazione delle istanze e la conseguente individuazione dell’affidatario o degli affidatari si baserà per il 90% sul progetto tecnico presentato, per il quale sono previsti specifici criteri, e per il 10% sull’offerta economica, così come precisato all’articolo 8 dell’Avviso. L’istanza, corredata da tutta la documentazione richiesta e dettagliata nell’Avviso, va presentata in busta chiusa, entro il 12 gennaio 2026, all’Ufficio Protocollo del Comune (piazza del Comune, 8 – ingresso da Cortile Federico II), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00.

I soggetti potenzialmente interessati a proporsi quali gestori di uno più lotti del Centro Sportivo S. Felice possono inoltre chiedere all’Ufficio Sport del Comune di effettuare un sopralluogo, scrivendo all’indirizzo e-mail sport@comune.cremona.it, in modo da concordare date ed orari per la visita agli impianti sportivi.

“L’apertura del bando per la gestione del Centro Sportivo di S. Felice apre una fase nuova per la città” dichiara l’assessore allo Sport Luca Zanacchi. “Le attuali norme nazionali, infatti, impongono gare pubbliche per tutti gli impianti sportivi, anche quelli che non hanno rilevanza economica. La palestra, il campo da calcio e la palestra del Centro Civico saranno assegnati ad una o più realtà sportive che parteciperanno a questo bando.

Nel 2026 scadrà la gestione di circa venti impianti sportivi comunali e anche questi verranno riassegnati in base alla nuove disposizioni nazionali. Questo lavoro sta impegnando in modo davvero consistente l’Assessorato attraverso iniziative di ascolto e supporto delle realtà sportive interessate alla gestione degli impianti reso possibile grazie al notevole impegno profuso dal personale dell’Ufficio Sport al quale va la mia più sincera gratitudine”.

© Riproduzione riservata