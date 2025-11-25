La procura di Milano ha presentato la richiesta al giudice Ilio Mannucci Pacini della condanna di Chiara Ferragni a un anno e otto mesi con l’accusa di truffa aggravata. Martedì mattina a Milano si è tenuta l’udienza predibattimentale per la vicenda del pandoro Balocco (il così detto PandoroGate) e delle uova pasquali Dolci Preziosi. Due dolci (rispettivamente di Natale e di Pasqua) sponsorizzati dall’agenzia dell’imprenditrice digitale come legati a due diverse operazioni di beneficenza. Ferragni era presente in tribunale ma è entrata prima dell’apertura degli uffici per evitare i fotografi.

Secondo quanto si legge dal Corriere della Sera, tra le sanzioni del garante del mercato e della concorrenza e presunti danni, Chiara Ferragni ha già versato 3,4 milioni euro, questo prima che processo entrasse nel vivo. Chiesta la condanna a un anno e otto mesi anche per l’allora manager e braccio destro di Ferragni Fabio Maria Damato.

