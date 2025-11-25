Un Fuori Salone del latte e della zootecnia: il Cremona Farm Square, nell’ambito delle Fiere Zootecniche Internazionali, porta la filiera nel cuore della città. Dal 27 al 29 novembre 2025 CremonaFiere ospiterà l’80esima edizione della manifestazione, trasformando la capitale del latte italiano in crocevia mondiale della zootecnia. In collaborazione fra Confcommercio Provincia di Cremona e Cremonafiere il progetto sostenuto dalla Camera di Commercio di Cremona, Mantova, Pavia, ha lo scopo di coinvolgere il consumatore in un’azione di valorizzazione di filiera.

Strade, vetrine e cortili diventeranno un palcoscenico diffuso con l’obiettivo di avvicinare il consumatore alla filiera agro-zootecnica e di raccontarne i valori fondanti: qualità, sostenibilità, innovazione, ricerca, formazione, professionalità e passione. La manifestazione si presenta così con una doppia anima: da un lato gli aspetti tecnici e le competizioni che si svolgono in fiera, dall’altro il coinvolgimento del territorio attraverso attività diffuse in città.

Nel Cortile Federico II sarà allestita una stalla didattica che rappresenta le cinque libertà dell’allevamento, a testimonianza dell’impegno per il benessere animale. La stalla servirà da stimolo per mostrare l’attenzione al benessere partendo dalle cinque libertà: da fame e sete, dal disagio ambientale, da dolore, di manifestare i comportamenti naturali della specie e dalla paura e dallo stress.

Ma non solo esperienze dirette, anche le vetrine dei negozi aderenti verranno personalizzate per informare e incuriosire il consumatore finale su ciò che sta accadendo in Fiera oltre a voler raccontare l’intera filiera per rendere il consumatore sempre più consapevole. Verranno inoltre esposte anche le impronte delle vacche vincitrici delle ultime edizioni della Mostra Zootecnica, che rappresenta un appuntamento unico e altamente specializzato e atteso da allevatore italiani ed internazionali.

Il Cremona Farm Square racconta una storia iniziata ottant’anni fa e oggi riconosciuta come modello produttivo d’eccellenza, centrale nella produzione del latte italiano e capace di attrarre operatori internazionali sempre più interessati a un format che coniuga tradizione e innovazione. La città si tinge di latte e diventa palcoscenico di un evento che unisce tecnica, divulgazione e partecipazione, confermando Cremona come capitale della zootecnia e laboratorio di idee per il futuro.

