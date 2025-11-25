La Fondazione Banco dell’Energia organizza Heroes, la serata charity dedicata alla lotta contro la povertà energetica, in programma giovedì 27 novembre alle 20.30 al Teatro Ponchielli. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con A2A e Fondazione Lgh, unisce musica e videoarte per sostenere progetti sociali attivi in tutta Italia.

Protagonista della serata sarà il celebre trombettista Paolo Fresu, che guiderà un ensemble di musicisti d’eccezione in un omaggio a David Bowie. Insieme a Petra Magoni (voce), Filippo Vignato (trombone), Francesco Diodati (chitarra), Francesco Ponticelli (contrabbasso) e Christian Meyer (batteria), Fresu proporrà reinterpretazioni originali di brani iconici come Life on Mars, This Is Not America, Warszawa e When I Live My Dreams. L’intero progetto è stato pensato come una rivisitazione rispettosa ma innovativa della musica del Duca Bianco, con arrangiamenti condivisi da tutta la band.

Ad arricchire lo spettacolo sarà anche Flow, installazione di videoarte prodotta da Idra Teatro. Un dialogo tra parole, immagini e musica che, grazie al testo e alla regia di Daniele Milani, alle musiche di Fresu, ai visual di Giulia Argenziano e alla voce recitante di Debora Mancini, darà vita a un’esperienza immersiva e unica, costruita come una vera jam session multisensoriale.

Il ricavato della serata sarà destinato alla Fondazione Banco dell’Energia, attiva dal 2016 nel contrasto alla povertà energetica, un fenomeno che in Italia coinvolge 2,36 milioni di famiglie secondo gli ultimi dati Oipe 2023.

Fondazione Lgh, co-fondatrice insieme a Banco dell’Energia, ha sostenuto il progetto Energia a Cremona, operativo dal maggio 2023 in collaborazione con Comune, Caritas diocesana e Fondazione Comunitaria. L’iniziativa ha permesso di aiutare direttamente 313 famiglie vulnerabili nel pagamento delle bollette e ha promosso percorsi di educazione energetica tramite i Tutor per l’Energia Domestica. Il modello cremonese è stato poi replicato anche nei territori di Pavia, Lodi, Crema e, presto, nell’Ovest bresciano.

L’evento Heroes – Omaggio a David Bowie è aperto alla cittadinanza, con biglietti disponibili tramite una donazione minima a favore della Fondazione Banco dell’Energia.

