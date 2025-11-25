Il Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, sta partecipando alla 38ª Assemblea Nazionale delle Province italiane dal titolo Le Province, aperte al futuro!, in corso al Teatro Apollo di Lecce nelle giornate del 25 e 26 novembre 2025.

I lavori si sono ufficialmente aperti questa mattina alle ore 11.00, con l’esecuzione dell’Inno d’Italia e i saluti istituzionali del Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. È quindi seguita la relazione del Presidente Upi Pasquale Gandolfi, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia è stata introdotta e presieduta da Roberta Cuneo, Presidente della Provincia di Rieti, insieme a Fabio Tarantino, Presidente della Provincia di Lecce, e Stefano Minerva, Presidente UPI Puglia. Nel corso della mattinata è stato inoltre proiettato il video istituzionale “Le Province, aperte al futuro!”.

Grazie alla configurazione del Teatro Apollo e alla posizione strategica del posto assegnato al Presidente Mariani, è stato possibile per il Presidente della Provincia di Cremona avvicinarsi al Capo dello Stato e stringergli la mano, un gesto particolarmente significativo nel contesto di una Assemblea dedicata al ruolo e al futuro delle autonomie territoriali.

Nel pomeriggio l’Assemblea prosegue con una serie di dibattiti tematici, tra cui: la manovra economica 2026–2028 nel nuovo scenario europeo, con video-intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti; il PNRR e gli investimenti per le scuole; le Province per la transizione digitale. Nella giornata del 26 novembre i lavori riprenderanno con ulteriori confronti dedicati a: il Pnrr e la Strategia nazionale per le Aree interne; la rappresentanza delle autonomie: rilanciare la sinergia per difendere le istanze dei territori. Le conclusioni dell’Assemblea saranno affidate al Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

